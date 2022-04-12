Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. "Проведено спецоперацією завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел LB.ua, Медведчук збирався втекти. Його впіймали в дорозі.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

У Службі безпеки прокоментували затримання.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!" - йдеться в повідомленні.

Голова СБУ Іван Баканов подякував усім співробітникам, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента, довели свій професіоналізм і провели "цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука".

"Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - наголосив Баканов.

Фото: CБУ

Нагадаємо, 26 березня СБУ провела обшук у соратника Медведчука Михайла Погребинського. У нього знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Володимира Путіна нібито підтримують 46% українців. За кілька днів Погребинського вже бачили в Будапешті, звідки він прямував, імовірно, в Гамбург.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Народного депутата від ОПЗЖ і кума Путіна підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Медведчук перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Медведчук виїхав у невідомому напрямку.