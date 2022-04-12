Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, – СБУ
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
В Україні до реєстру держзрадників внесли Сніжану Єгорову, Кирила Вишинського, Оксану Марченко та Ігоря Гужву
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала Медведчука (оновлено)

Деталі спецоперації поки що невідомі.

Служба безпеки України затримала кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. "Проведено спецоперацією завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел LB.ua, Медведчук збирався втекти. Його впіймали в дорозі.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

У Службі безпеки прокоментували затримання.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!" - йдеться в повідомленні.

Голова СБУ Іван Баканов подякував усім співробітникам, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента, довели свій професіоналізм і провели "цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука".

"Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - наголосив Баканов.

Фото: CБУ

Нагадаємо, 26 березня СБУ провела обшук у соратника Медведчука Михайла Погребинського. У нього знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Володимира Путіна нібито підтримують 46% українців. За кілька днів Погребинського вже бачили в Будапешті, звідки він прямував, імовірно, в Гамбург.

18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Народного депутата від ОПЗЖ і кума Путіна підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Медведчук перебував під домашнім арештом. 21 лютого, за кілька днів до повного наступу РФ на Україну, з маєтку політика почали вивозити майно. Його дружина виїхала в Білорусь ще 19 лютого. 27 лютого у МВС підтвердили, що Медведчук виїхав у невідомому напрямку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також