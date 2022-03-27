У політолога Погребинського провели обшуки, але не затримували, – ЗМІ (оновлено)

Служба безпеки України затримала проросійського політолога Михайла Погребинського, який часто виступав на російських пропагандистських каналах.

Про це повідомили радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше у нього відбулися обшуки.

Оновлення. Правоохоронці провели обшуки у близького друга Віктора Медведчука політтехнолога Михайла Погребинського, але не затримували.

Про це пише Українська правда з посиланням на обізнане джерело та генпрокурора України Ірину Венедіктову.

“26 березня було проведено обшуки вдома та в офісі у політтехнолога. Затримання згідно зі статтею 208 Кримінального кодексу вчора не здійснювалося”, – йдеться у повідомленні.

“У нього провели слідчі дії. В тому числі, обшуки. Але не затримували”, – зазначила очільниця ОГП.

Бізнесмен Сіяр Куршутов розповів, що у Погребинського під час обшуків знайшли сфальсифіковані опитування про те, що президента РФ Володимира Путіна підтримує 46% українців.

Політолога пов'язують із олігархом Медведчуком, з яким він підтримував дружні стосунки. Погребинського підозрюють у державній зраді та незаконному збагаченні.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова заочно призначив утримання під вартою одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який зник після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.