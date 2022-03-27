Держатом оцінив наслідки обстрілу окупантами дослідницької ядерної установки в Харкові

Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан, радіаційна обстановка на майданчику в межах норми.

Державна інспекція ядерного управління оприлюднила дані щодо наслідків обстрілу російськими військами дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові.

За даними відомства, внаслідок обстрілу 26 березня ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" значно пошкоджено теплоізоляційну обшивку будівлі ЯПУ. Також виявлено часткове осипання матеріалів облицювання в експериментальній залі установки.

Персонал продовжує огляд будівель, споруд та обладнання установки задля ідентифікації всіх ушкоджень.

У Держатомі наголошують, що ймовірність нових пошкоджень ядерної установки залишається високою через постійні обстріли військами країни-агресора району розташування ЯПУ "Джерело нейтронів".

Станом на 16:00 27 березня ситуація на ЯПУ "Джерело нейтронів" така:

ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим "тривалий зупин" з 24.02.2022);

оперативний персонал контролює стан установки;

зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє;

радіаційна обстановка на майданчику в межах норми;

персонал намагається здійснювати заходи із усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки, на скільки це можливо в умовах постійних обстрілів та бомбардувань майданчику.

"Звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", – зазначають у Держатомі.

Нагадаємо, 6 березня російські війська з "градів" обстріляли науковий центр з дослідною ядерною установкою, а 11 березня – обстріляли і знеструмили її.

До початку російського вторгнення ядерна установка перебувала на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24 лютого оперативним персоналом установка була переведена в глибокий підкритичний стан.

ЯПУ "Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових і прикладних досліджень в галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.