В Енергодарі колаборантів очолив місцевий депутат від ОПЗЖ

Мер міста заявив, що Шевчик нікого не представляє.

Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив, що очолить «раду самоорганізації міста», яку створили російські військові.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

За словами депутата від ОПЗЖ, «рада» організована «для комунікації всіх небайдужих відповідальних городян».

Водночас, чинний міський голова Енергодару Дмитро Орлов заявив, що «народна рада» на чолі з Шевчиком не має жодного стосунку до України.

Зазначимо, що правоохоронці оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України російській співачці Юлії Чичеріній. 21 березня вона прибула до Енергодара і разом з окупантами зняла з будівлі мерії міста український прапор.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій російськими військами Голопристанській громаді, що на Херсонщині, військові РФ викрали місцевого мешканця.