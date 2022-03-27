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В Енергодарі колаборантів очолив місцевий депутат від ОПЗЖ

Мер міста заявив, що Шевчик нікого не представляє.

В Енергодарі колаборантів очолив місцевий депутат від ОПЗЖ
Андрій Шевчик
Фото: Громадське радіо

Депутат міської ради Енергодару від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив, що очолить «раду самоорганізації міста», яку створили російські військові.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

За словами депутата від ОПЗЖ, «рада» організована «для комунікації всіх небайдужих відповідальних городян».

Водночас, чинний міський голова Енергодару Дмитро Орлов заявив, що «народна рада» на чолі з Шевчиком не має жодного стосунку до України.

Зазначимо, що правоохоронці оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України російській співачці Юлії Чичеріній. 21 березня вона прибула до Енергодара і разом з окупантами зняла з будівлі мерії міста український прапор.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій російськими військами Голопристанській громаді, що на Херсонщині, військові РФ викрали місцевого мешканця.

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