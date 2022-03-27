Десантники збили над Миколаївщиною три крилаті ракети

За останню добу підрозділи протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили над Миколаївщиною три крилаті ракети, випущені російськими військами. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Ракети були успішно збиті десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів.

"Слід відзначити, що за час широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито близько двох десятків одиниць повітряних об’єктів противника. А це – літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати. Працюємо далі!" - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, за даними Генштабу російські військові почали менше використовувати авіацію, натомість частіше обстрілюють українські міста з ракет. Також ворог перемістив до кордону з Україною додаткові артилерійські підрозділи