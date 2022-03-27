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На Рівненщині попрощалися із випусником семінарії, бійцем ЗСУ Олександром Цикуном

Про загибель Олександра стало відомо 24 березня. 25 березня йому виповнилося б 24 роки.

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

У суботу, 26 березня, в селі Ставок поблизу Костополя на Рівненщині провели в останню путь випускника Рівненської духовної семінарії Православної церкви України Олександра Цикуна, який загинув, захищаючи Батьківщину від російських окупантів

Про загибель Олександра стало відомо 24 березня. 25 березня йому виповнилося б 24 роки.

У Рівненькій єпархії ПЦУ повідомляли, що по завершенні у 2017 році семінарії Олександр Цикун навчався в духовній академії. Опісля служив у Збройних силах України.

Фото: facebook.com/Rivnecerkva

Тисячі людей прийшли попрощатися із Олександром Цикуном. Вздовж дороги від Іваничів до Ставка люди на колінах проводжали кортеж із тілом загиблого земляка.

Поховали загиблого із військовими почестями на території Свято-Миколаївського храму у рідному селі с. Ставок, в якому у дитинстві він прислуговував.

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Посол України у Ватикані Андрій Юраш у неділю, 27 березня, звернувся до світової англомовної аудиторії, оприлюднивши фото з похорону Олександра Цикуна.

"Європейці! Громадяни світу! Чи бачили ви, як виглядає похорон Героя, вбитого росіянами? Ні, ви не бачили! Лише гляньте, як вчора жителі одного з сіл Рівненської області проводжали в останню дорогу свого земляка, колишнього семінариста Олександра Цикуна. 2 дні тому йому виповнилося 24", – написав Юраш.

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Фото: facebook.com/golovin.sr.official.page

Як повідомляли, російські загарбники застрелили священника ПЦУ Ростислава Дударенка. Це сталося на блокпосту в його рідному селі Ясногородка Бишівської громади Фастівського району на Київщині.

У Волновасі на Донеччині російські військові вбили військового капелана ПЦУ. Ігумен Платон (Моргунов) тривалий час служив у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

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