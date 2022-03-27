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У київському метро затримали чоловіка з гранатою

Фігуранта затримали при перевірці документів на вході до однієї зі станцій.

У київському метро затримали чоловіка з гранатою

Поліцейські столичного метрополітену виявили та затримали пасажира з боєприпасами.

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі, повідомили у пресслужбі поліції Києва. 

При перевірці документів та особистих речей на вході до однієї зі станцій метрополітену, правоохоронці виявили чоловіка, котрий намагався пронести боєприпаси та набої. У спортивній сумці зловмисника виявили гранату Ф1, запал до неї та 76 набоїв до автомату. 

На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Фігурантом виявився уродженець Житомирщини, 1997 року народження. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин.

Як раніше повідомили у Генштабі, диверсійно-розвідувальні групи противника на території Київщини не полишають спроб проникнення до столиці. Диверсанти переодягаються у цивільний одяг та використовуюють викрадені у населення автомобілі.

24 березня у Києві правоохоронці повідомили місцевому мешканцю про підозру за зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України. Чоловік через соціальні мережі поширював матеріали із закликами про насильницьку зміну меж території України, а також підтримував злочинні дії держави-агресора.

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