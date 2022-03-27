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У Чернігові внаслідок обстрілів за добу зруйново дві школи

Також завдані авіаудари по області.

У Чернігові внаслідок обстрілів за добу зруйново дві школи
архівне фото
Фото: ДСНС

Внаслідок обстрілів Чернігова за минулу в місті пошкоджені дві школи та низка цивільних будівель. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Минула доба позначилася черговими обстрілами ворога по мирних мешканцях Чернігівщини. Внаслідок атак пошкоджені дві школи та низка цивільних будівель в Чернігові. Ворог також завдав авіаудару по одному з сіл Чернігівського району та обстріляв село на Ніжинщині", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу було виявлено 7 осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.

Поліцейські продовжують надавати адресну допомогу громадянам, які змушені перебувати в укриттях і бомбосховищах через ворожі атаки, а також документують наслідки артобстрілів.

Нагадаємо, ворог свідомо знищив міст, який з’єднував місто з Київським напрямком. Тому зараз немає змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст теж зараз під постійними перехресними обстрілами. Мер Чернігова Святослав Атрошенко заявив, що шукає шляхи евакуації з міста важкопоранених.

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