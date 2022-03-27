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Втрати ворога: 16,6 тисяч осіб, 582 танки та майже 1,7 тисяч бойових машин

Також ЗСУ знищили 248 літаків і гелікоптерів.

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно складають 16600 осіб. Також росіяни втрати 582 танків та 1664 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші бойові втрати:

  • артилерійських систем – 294 од,
  • РСЗВ - 93 од,
  • засоби ППО - 52 од,
  • літаків – 121 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки - 1144 од,
  • кораблі s - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.
  • Спеціальна техніка - 21.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, за добу за попередню добу ворог втратив 8 танків, 1 літак, 12 безпілотників, 2 крилаті ракети.

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