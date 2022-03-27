Британія надасть 2 млн фунтів для тимчасово окупованих міст України

За оцінками МЗС Британії, щонайменше 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги по всій Україні.

Великобританія надасть Україні 2 млн. фунтів стерлінгів на постачання продуктів харчування для міст України, які опинилися в тимчасовій окупації через російську агресію. Про це заявила Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

З наступного тижня близько 25 вантажівок відправлятимуться в Україну зі складів Польщі та Словаччини. Вони поставлять до найбільш постраждалих регіонів України: сухі продукти, консерви та воду.

"Це життєво важлива пожертва продуктів харчування та припасів допоможе підтримати український народ перед варварським вторгненням Росії", – сказала міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Вона також додала, що уряд чотирьох країн (Британні, Польщі, Словаччини та України) день і ніч працюють над тим, щоб забезпечити необхідним тих, хто наражається на найбільший ризик.

Британія оперативно відреагувала на прямий запит України щодо необхідної допомоги для тимчасово оточених міст країни. За оцінками МЗС Британії, понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, їхня фактична цифра, ймовірно, набагато вища.

Радниця FCDO з гуманітарних питань Еліс Хупер підтвердила необхідність допомоги українцям, які змушені ховатися у підвалах від російських бомб та ракет.

Нагадаємо, раніше уряд Великобританії оголосив, що надасть Україні 6000 ракет та виділить 25 млн фунтів стерлінгів на підтримку ЗСУ.