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​Байден Путіну: «Навіть не думайте про те, щоб ступити на один дюйм території НАТО»

Президент США зазначив, що російська агресія проти України, яка не є членом НАТО, не вимагає від американців безпосереднього втручання.

Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден у своєму виступі у Варшаві застеріг президента Росії від агресії щодо країн НАТО. 

«Навіть не думайте про те, щоб ступити на один дюйм території НАТО», – сказав він, додавши, що США віддані зобов'язанням щодо колективного захисту, викладеним у статуті НАТО, «з повною міццю нашої колективної сили».

При цьому президент Байден зазначив, що російська агресія проти України, яка не є членом НАТО, не вимагає від США безпосереднього втручання. 

«Американські сили знаходяться в Європі не для того, щоб вступати в конфлікт з російською армією, вони тут, щоб захищати союзників по НАТО», – заявив він.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Президент Байден також відкинув російські звинувачення про агресивні наміри НАТО щодо Росії. 

«Злочинець хоче зобразити розширення НАТО як імперський проект, спрямований на дестабілізацію Росії. Немає нічого далі від істини. НАТО – це оборонний альянс. Він ніколи не прагнув знищення Росії», – запевнив він. 

Раніше, під час зустрічі з президентом Польщі Анджееєм Дудою Джо Байден заявив, що Сполучені Штати розглядають свій обов’язок захищати своїх союзників по НАТО як «священний обов’язок»

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