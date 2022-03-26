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У Варшаві стартувала зустріч Кулеби та Резнікова з американськими колегами

"Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах".

У Варшаві стартувала зустріч Кулеби та Резнікова з американськими колегами
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

У Варшаві стартувала зустріч очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби та Міністра оборони України Олексія Резнікова з американськими колегами – Ентоні Блінкеном та Ллойдом Остіном.

Про це у Кулеба написав у Твіттері.

“Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії”, – написав очільник української дипломатії.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Нагадаємо, раніше Блінкен підтвердив намір США притягнути Путіна до відповідальності за війну.

Ллойд зі свого боку заявив, що військова кампанія президента Росії Володимира Путіна в Україні зупинилася, а тому він вдається до огидних нападів на цивільне населення.

Очільник українського МЗС у інтерв'ю проєкту "Український свідок" запевнив, що перемога України – невідворотна.

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