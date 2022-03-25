Проєкт "Український свідок" опублікував на своєму YouTube-каналі ексклюзивне інтерв’ю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Очільник МЗС розповів про війну на дипломатичному фронті та пояснив, що перемога України – невідворотна.

Війна не паралізувала і навіть не ускладнила роботу українських дипломатів.

“Мушу віддати належне COVID-19, який навчив нас, як працювати віддалено, не втрачаючи ефективності і залишаючись однією командою,” – розповідає Дмитро Кулеба.

Зараз МЗС України працює з трьох окремих регіонів та постійно перебуває в комунікації. Попри війну і те, що команда дипломатів знаходиться в різних місцях, міністерство продовжує свою роботу злагоджено та ефективно. За словами очільника МЗС, цифрова документація та надання консультаційних послуг вже реалізовані в безпечних регіонах.

“Сідаючи у літак в Нью-Йорку ввечері 23-го, я вже знав, що війна почнеться через пару годин,” – розповідає про те, як зустрів 24 лютого Кулеба. – “Увесь цей трансатлантичний політ я провів підключеним до wi-fi, відстежуючи новини, інструктуючи своїх людей, тому що війна не зупиняє дипломатію”.

Очільник МЗС запевняє, що українська делегація в переговорах з агресором виступає з чіткою та принциповою позицією: збереження територіальної цілісності України та гарантії безпеки для нашої держави.

За словами Дмитра Кулеби, повна ескалація вже відбулася. Поки ведуться перемовини з Росією, наші дипломати працюють на забезпеченням постачання необхідної зброї в Україну та посиленням санкцій проти країни-агресора.

“Межі санкцій – це кінець війни та вихід Росії з території України. Поки цього не станеться, будь-яких санкцій буде недостатньо,” – запевняє міністр закордонних справ.

Чинні санкції є безпрецендентними, але поки триватиме війна, їх продовжуватимуть застосовувати.

Кулеба запевняє, що населення інших країн може вплинути на думку своєї влади та спонукати надати всю необхідну зброю та закрити небо над Україною. Дипломатичним шляхом Україна досягла консенсусу між своїми партнерами щодо санкцій та озброєння. Проте пошуки найкращого сценарію щодо безпекових гарантій все ще тривають.

“Для українців перемога у цій війні означає зберегти нашу ідентичність і врятувати нашу країну, тож я не маю сумнівів, що Україна переможе,” – говорить міністр.

Він запевняє, що в уряду є план дій як на тиждень війни, так і на 6 місяців чи рік. Дмитро Кулеба не робить прогнозів щодо тривалості війни, проте стверджує, що як дипломат, робить все від нього залежне, аби поставити крапку якомога швидше. За словами міністра, він залишиться в Києві стільки, скільки потрібно, щоб захистити місто на дипломатичному фронті.

Проєкт "Український свідок" регулярно публікує відеоконтент із наслідками російської агресії.

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Нагадаємо, медіапроєкт Український свідок (Ukrainian Witness) запустив засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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