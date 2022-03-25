Шольц відкинув вимогу Путіна платити за газ у рублях

Більшість чинних угод про закупівлю газу вимагають оплати в євро або доларах США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимогу Росії платити за російський газ у рублях. Про це пише Politico.

Він пояснив це тим, що більшість чинних угод про закупівлю газу вимагають оплати в євро або доларах США.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив у середу, що так звані "недружні" країни муситимуть купувати імпорт російського газу в рублях. Цей крок розглядали як спробу підтримати рубль і пом'якшити вплив санкцій на російську економіку. До списку "недружніх" входять країни ЄС і США.

Проте в європейських лідерів така вимога не викликала ентузіазму. Виступаючи на пресконференції після саміту країн G7 у Брюсселі, Шольц відхилив прохання Путіна.

"Ми розглянули таку можливість. З'ясувалося, що в усіх контрактах зафіксована валюта, в якій здійснюються платежі, - сказав Шольц журналістам. - І в більшості випадків там написано євро чи долар".

Також учора прем’єр-міністр Словенії Янез Янша перед самітом ЄС у Брюсселі заявив, що жодна європейська країна не платитиме Росії за поставлений газ у рублях.

"Не думаю, що хтось у Європі справді знає, як виглядає рубль. Ніхто не платитиме в рублях", - сказав Янша.

Тоді ж прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що якщо Росія вимагатиме від європейських країн платити за постачання газу в рублях, ціна також має бути переглянута.