За добу відбито 9 ворожих атак, знищено 12 танків, 9 артсистем, 2 літаки і 2 безпілотники, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про російське вторгнення станом на 06:00 25 березня.

"Розпочалася тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-східному та Північно-східному напрямках", - йдеться у зверненні.

Угруповання об’єднаних сил веде стійку оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків у визначеній операційній зоні, зосереджуючи основні зусилля на недопущенні прориву противника. Так, протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем. Противник втратив понад 200 військовослужбовців. Підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Угрупованням Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БпЛА та 4 крилаті ракети. Авіація Повітряних сил здійснювала патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах і скупченнях військ ворога.

На Волині основні зусилля сил оборони зосереджуються на прикритті державного кордону. На Сіверщині триває оборонна операція. Угруповання військ утримує місто Чернігів і стримує просування противника в напрямку Києва.

Одночасно угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та стійке утримання всіх визначених рубежів оборони.

На Півдні триває оборонна операція у визначеній операційній зоні, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони. Російські терористичні війська продовжують вести бойові дії, свідомо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.