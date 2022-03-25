Окупанти обстріляли ракетами Дніпро

Росія завдала 2 ракетних удари по військовій частині на околиці міста Дніпро.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на обласне управління ДСНС, ударів було завдано о 22:38.

"У результаті авіаударів значно зруйновані будівлі частини. Інформацію щодо загиблих та постраждалих уточнюють. Щодо того, якими саме ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки інформації немає", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо раніше росіяни ракетними ударами знищили злітну смугу аеропорту Дніпра.

11 березня російські війська завдали трьох ударів по місту.

12 березня на Дніпро також була здійснена ракетна атака.