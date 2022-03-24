Російські окупанти від початку вторгнення вбили на Донеччині 125 людей, ще 504 поранено

У ці втрати не входять дані про смерті в Маріуполі та Волновасі.

На Донеччині від початку вторгнення російські окупанти вбили 125 людей, ще 504 поранено. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Крім того у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському загинуло ще три людини, поранено шестеро осіб. Одній людині, яку було поранено на Луганщині, надали допомогу в Бахмуті.

У дані про кількість загиблих та поранених не входить інформація про жертви з Маріуполя та Волновахи.