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Російські окупанти від початку вторгнення вбили на Донеччині 125 людей, ще 504 поранено

У ці втрати не входять дані про смерті в Маріуполі та Волновасі.

Російські окупанти від початку вторгнення вбили на Донеччині 125 людей, ще 504 поранено
Фото: Павло Кириленко

На Донеччині від початку вторгнення російські окупанти вбили 125 людей, ще 504 поранено. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

"Сьогодні ми довідались, що росіяни вбили ще 2 дітей на Донеччині: у Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо про ще 1 загиблого і 5 поранених у Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Крім того у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському загинуло ще три людини, поранено шестеро осіб. Одній людині, яку було поранено на Луганщині, надали допомогу в Бахмуті.

У дані про кількість загиблих та поранених не входить інформація про жертви з Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, що Збройні сили України продовжують захищати Україну від російських загарбників на Донецькому та Луганському напрямках. Так, протягом доби військові успішно відбили дев'ять атак ворога і завдали втрат російським окупантам.

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