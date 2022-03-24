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Російський гелікоптер обстріляв своїх військових під Харковом

Знищено велику кількість особового складу та військової техніки окупантів у Малій Рогані

Російський гелікоптер обстріляв своїх військових під Харковом
Наслідки обстрілів Харкова російськими військами
Фото: ДСНС

Сьогодні вранці російський гелікоптер обстріляв позиції російських військових під Харковом і знищив велику кількість особового складу та ворожої техніки.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Російська окупанти на Харківщині зазнали чергового фіаско. Причому, від самих себе. Зранку російський гелікоптер “якісно відпрацював” свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Синєгубов висловив сподівання, що це - не останній випадок "самознищення" російських окупантів.

"Наші ж Збройні Сили України не втрачають пильності та обороноють Харківщину!", - наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, раніше Синєгубов також спростував брехню окупантів про захоплення райцентру на Харківщині.

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