У Вишгороді внаслідок артилерійського обстрілу окупантів було пошкоджено багатоповерхівку, - Нацполіція

На околиці Вишгорода внаслідок обстрілів 24 березня було пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомили в поліції Київської області.
Окупанти застосували важку артилерію і здійснили обстріли в бік житлового масиву околиці райцентру.
За попередньою інформацією, потерпілих немає.
В поліції повідомили, що на місці події працюють правоохоронці і фіксують наслідки обстрілів.
Нагадаємо, вночі 23 березня ворог із "Градів" обстріляв село Ясногородка на Київщині.
21 березня окупанти 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру Київської області.