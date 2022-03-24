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У Вишгороді внаслідок артилерійського обстрілу окупантів було пошкоджено багатоповерхівку, - Нацполіція

За попередніми даними, потерпілих немає.

У Вишгороді внаслідок артилерійського обстрілу окупантів було пошкоджено багатоповерхівку, - Нацполіція

На околиці Вишгорода внаслідок обстрілів 24 березня було пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Окупанти застосували важку артилерію і здійснили обстріли в бік житлового масиву околиці райцентру.

За попередньою інформацією, потерпілих немає.

В поліції повідомили, що на місці події працюють правоохоронці і фіксують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, вночі 23 березня ворог із "Градів" обстріляв село Ясногородка на Київщині.

21 березня окупанти 30 разів обстріляли цивільну інфраструктуру Київської області.

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