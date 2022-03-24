Російським військовим навʼязують думку, що війну в Україні треба закінчити до 9 травня, – Генштаб

Ворог несе величезні втрати, але зупиняти війну не збирається.

Серед особового складу збройних сил РФ проводиться пропагандистська робота з навʼязування думки, що війну в Україні необхідно завершити до 9 травня.

Попри значні втрати та деморалізований стан військових, керівництво Росії не відмовляється від продовження війни. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу.

Більшість медичних закладів у прикордонних з Україною населених пунктах Росії зайнята пораненими окупантами. У тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони відбулося прощання із сотнею загиблих у війні проти України. Подібні заходи нещодавно були і в матроському клубі Севастополя, де прощались із убитими морськими піхотинцями Чорноморського флоту.

"В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці", – зазначили в Генштабі.

Водночас ворожі військові стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на тимчасово зайнятих територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення.

На території Придністровʼя російські куратори ширять чутки про втягування цього невизнаного формування у війну з Україною.

У місті Докучаївськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь.

В районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.

В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово зайняті окупаційними військами, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.

У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці.