​На Харківському напрямку українська ППО збила ворожий винищувач Су-34

Також російські окупанти втратили один безпілотник

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Російські окупанти зазнали нових втрат внаслідок ефективної роботи української протиповітряної оборони.

Про це повідомили в Повітряному командування "Схід".

"Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34", - розповіли військові.

Нагадаємо, сьогодні над Миколаївщиною ЗСУ збили один літак та одну крилату ракету загарбників.

За даними Генштабу, станом на 24 березня українські військові знищили 50 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 232 літаки і гелікоптери, а також 47 засобів ППО.