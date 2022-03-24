У Харкові росіяни обстріляли пункт пошти, де мешканці отримували гуманітарну допомогу

У Харкові російські війська обстріляли зі зброї дальної дії пункт "Нової пошти", біля якого мешканці отримували гуманітарну допомогу.

Мова йде про вулицію Академіка Павлова, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 – поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється", – заявив він.

Голова ОДА підкреслив, що це є черговим військовим злочином російських окупантів.

Нагадаємо, раніше росіяни відкривали вогонь по чергах за хлібом і водою в Чернігові.