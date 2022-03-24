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Велика Британія розширила санкції проти РФ: у переліку «Альфа-банк» та російська залізниця

«Британія продовжить використовувати санкції, щоб деградувати російську економіку в таких масштабах, яких Кремль або будь-яка велика економіка ніколи раніше не бачили». 

Велика Британія розширила санкції проти РФ: у переліку «Альфа-банк» та російська залізниця
Елізабет Трасс
Фото: https://twitter.com/trussliz

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила розширення санкційного списку росіян та російських компаній на 65 позицій. 

Про це повідомляє уряд Сполученого королівства

«Сьогоднішні санкції спрямовані на ключові галузі, які підтримують незаконне вторгнення Росії, включаючи російську залізницю та оборонну компанію «Кронштадт», основного виробника російських безпілотників. Під санкції також потрапила група Вагнера – організація російських найманців, якій, як повідомляється, доручено вбити президента Зеленського, – зазначено у повідомленні уряду. – Британія продовжить використовувати санкції, щоб деградувати російську економіку в таких масштабах, яких Кремль або будь-яка велика економіка ніколи раніше не бачили». 

Зокрема, під санкції потрапили: 
– «Альфа-Банк», найбільший із приватних банків Росії, розташований у Москві. Уряд Великої Британії зазначив, що «Альф-Банк» (Україна) не підпадає під санкції. Як заявила в інтерв'ю LB.ua перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, що російські власники Альфа-банку після війни мають продати свої частки в українському банку.– Алроса, найбільша в світі компанія з видобутку алмазів.
– Євген Швідлер – російський мільярдер, який має тісні ділові зв’язки з Романом Абрамовичем, що потрапив під санкції раніше. 
– Олег Тіньков, засновник «Тінькофф Банку». Його статок оцінюється в 3,4 мільярда фунтів стерлінгів.– Герман Греф, головний виконавчий директор «Сбербанку», найбільшого російського банку. 
– Дідьє Казіміро, перший віце-президент російської державної нафтової компанії «Роснефть».
– Желько Руньє, заступник голови правління, перший віце-президент з розвитку нафтового, газового та шельфового бізнесу «Роснефти».
– Галина Данильченко, призначена «мером» Мелітополя російською владою. Це перша санкція, застосована проти колаборантів.
– Поліна Ковальова, прийомна донька міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Вона володіє нерухомістю близько 4 мільйонів фунтів стерлінгів у Лондоні. «Це дає сильний сигнал, що ті, хто отримує вигоду від об’єднання винних у російській агресії, потрапляють під наші санкції», – зазначили у британському уряді.

Загальна глобальна вартість активів банків, проти яких Великобританія запровадила санкції, досягнула 500 мільярдів фунтів стерлінгів, а чистий капітал олігархів і членів сімей – 150 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше Велика Британія заморозила активи 370 росіян і білорусів, у тому числі Фрідмана, Мордашова та Вексельберга. Загалом у санкційному списку королівства понад 1000 осіб та структур. 

За словами Міністерки закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, санкції проти російських олігархів, запроваджені через військове вторгнення РФ в Україну, ніколи не будуть зняті.

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