До війни у будівельному секторів Польщі працювало 480 тисяч іноземців, і четверо з п'яти були з України.

З моменуту початку повномасштабної війни Росії в Україні приблизно чверть українців, які працювали у будівельному секторі Польщі, залишили країну. Про це повідомив голова Польської асоціації роботодавців будівельної галузі (PZPB) Ян Стилінський, цитує DW з посиланням на інформагенство AFP.

За його словами, "до війни у будівельному секторів Польщі працювало 480 тисяч іноземців, і четверо з п'яти були з України".

За офіційними даними, до війни понад 300 тисяч українців мали дозвіл на проживання в Польщі, втім реальна кількість оцінювалася в близько 1,5 мільйона, зазначає DW.