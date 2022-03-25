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Приблизно чверть українців, які працювали у будівельному секторі Польщі, залишили країну

До війни у будівельному секторів Польщі працювало 480 тисяч іноземців, і четверо з п'яти були з України.

Приблизно чверть українців, які працювали у будівельному секторі Польщі, залишили країну
Фото: EPA/UPG

З моменуту початку повномасштабної війни Росії в Україні приблизно чверть українців, які працювали у будівельному секторі Польщі, залишили країну. Про це повідомив голова Польської асоціації роботодавців будівельної галузі (PZPB) Ян Стилінський, цитує DW з посиланням на інформагенство AFP. 

За його словами, "до війни у будівельному секторів Польщі працювало 480 тисяч іноземців, і четверо з п'яти були з України". 

За офіційними даними, до війни понад 300 тисяч українців мали дозвіл на проживання в Польщі, втім реальна кількість оцінювалася в близько 1,5 мільйона, зазначає DW. 

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