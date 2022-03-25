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Японія додала до санкційного списку ще 25 росіян через війну з Україною

Також заборонено експорт товарів для 81 російського підприємства.

Японія додала до санкційного списку ще 25 росіян через війну з Україною

Японія заморозить активи ще 25 російських громадян і заборонить експорт для 81 російського підприємства, йдеться в повідомленні мінфіну країни, повідомляє CNN.

Таким чином, загальна кількість росіян, щодо яких Японія застосувала штрафні заходи, становить 101 особу.

За даними міністерства фінансів Японії, під нові санкції підпадають Ігор Шувалов, колишній віцепрем'єр Росії та голова великого державного Зовнішекономбанку, а також п'ятеро родичів генерального директора корпорації "Ростех" Сергія Чемезова.

Також буде заборонено експорт предметів розкоші, йдеться в повідомленні міністерства.

Санкції було запроваджено після того, як прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв заявити про більшу підтримку України на саміті G7 у Брюсселі.

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