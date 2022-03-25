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Володимир Зеленський: Україна обʼєдналася заради миру і заради миру обʼєднує світ

Володимир Зеленський: Україна обʼєдналася заради миру і заради миру обʼєднує світ
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна обʼєдналася заради миру - і заради миру наша країна обʼєднує світ.

Про це президент України заявив у відеозверненні до Європейської ради та до народів Європи.

"Україна обʼєдналася заради миру. І ще заради миру обʼєднує світ. Намагається деблокувати оточені міста. Підтримує безпечну роботу атомних станцій. Навіть за присутності на них окупантів. Закликає МАГАТЕ втрутитись і терпляче пояснює міжнародній бюрократії, що відбувається. Вивозить людей з небезпечних районів. Не полишає спроб довезти гуманітарний вантаж. Фіксує російські воєнні злочини. Збирає докази. Запрошує журналістів. Підтримує роботу всіх інституцій нормальної держави. Захищає власну країну!", - зазначив він.

"А що Європейський Союз? Хочу подякувати – ви об’єднані, об’єднані навколо нас. Але я хочу сказати, що було зроблено так чи інакше по-різному. Але ще раз – головне, ви обʼєднались. І ми це дійсно цінуємо. Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки. Але це було трошечки пізно. Бо якби було превентивно – Росія не пішла би війною. Принаймні, ніхто точно не знає, був шанс", - додав Володимир Зеленський та закликав европейські країни підтримати членство України в Європейському Союзі. 

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