Санкції проти росіян: Бельгія заморозила близько 2,7 млрд євро, Португалія – 242 євро

ЄС все ще працює над усуненням лазівок, які дозволяють особам, проти яких застосували санкції, захищати гроші через треті сторони, трасти або крипто-транзакції.

Активи російських олігархів в Європейському Союзі залишаються в основному недоторканими через кілька тижнів після того, як Брюссель схвалив санкції, серед яких – заморожування активів десятків мільярдерів та вищих посадовців з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Агенція зазначає, що з початку російської агресії ЄС щотижня запроваджує нові санкції росіян. Зараз у санкційному списку майже 700 провідних політиків, бізнесменів та військових. Втім, поки що лише невелика частина їхніх активів була зморожена.

Німеччина, найбільша економіка ЄС, відмовилася надати інформацію щодо заморожених активів. Минулого тижня було створено робочу групу для застосування санкцій, і Міністерство економіки країни повідомило Reuters, що очікує повідомити про прогрес через один-два тижні.

Австрія, Ірландія, Кіпр та Мальта відмовилися уточнити, чи заморозили вони якісь активи.

Міністерство фінансів Нідерландів заморозило близько 390 мільйонів євро у транзакціях та фінансових депозитах. Згідно з підрахунками уряду, це лише близько 1% від статків осіб, які потрапили під санкції.

Італія, яка арештувала яхти та вілли вартістю близько 800 мільйонів євро, ще не вдарила по фінансах олігархів, оскільки значна їх частина зберігається на банківських рахунках третіх сторін або в трастах без чіткого бенефіціарного власника, сказав глава італійської податкової поліції Джузеппе Зафарана.

Іспанія також не заморожувала жодних банківських рахунків, але затримала щонайменше три розкішні яхти, пов’язані з особами з чорного списку.

Португалія заблокувала лише один рахунок, який належить особі, яка потрапила під санкції, з лише 242 євро.

Бельгія заморозила близько 2,7 млрд євро на банківських рахунках і 7,3 млрд євро в транзакціях, але не виявила жодного майна, що прямо чи опосередковано належало б особам з санкційного списку.

Франція заморозила близько 850 мільйонів євро активів фізичних осіб, включаючи майно та яхти.

За інформацією Reuters, США, які запровадили аналогічні санкції проти Росії, також стикаються з труднощами у заморожуванні активів через юридичні перешкоди. Вважається, що більшість своїх активів олігархи тримають за межами ЄС і США, в тому числі в офшорних юрисдикціях, Великобританії, Швейцарії та країнах Перської затоки. читати більше

24 березня Швейцарія заявила, що заморозила 6,2 мільярда доларів США, які належать росіянам. Загалом, швейцарські банки зберігають до 213 мільярдів «російських» доларів.

Після чотирьох раундів санкцій ЄС все ще працює над усуненням лазівок, які дозволяють зацікавленим особам захищати гроші через треті сторони, трасти або крипто-транзакції, зазначає Reuters.

Нагадаємо, Велика Британія заморозила активи понад тисячі російських фізичних та юридичних осіб.

Раніше США, ЄС та країни G7 створили групу REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs – російські еліти, довірені особи та олігархи) для координації зусиль щодо виявлення активів фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.