Держдеп США оголосив винагороду за інформацію про чотирьох повʼязаних із урядом Росії хакерів

Вони атакували більш ніж 380 енергетичних компаній в 135 країнах.

Державний департамент США оголосив винагороду за інформацію про перебування чотирьох повʼязаних із урядом РФ хакерів.

Це Павло Олександрович Акулов, Михайло Михайлович Гаврилов, Марат Валерійович Тюков та Євген Вікторович Гладких, повдіомили на сайті Держдепу. Винагорода за дані про кожного з них складає до $10 млн.

Інформація повинна містити дані, що дозволяють ідентифікувати місцеперебування. Ці хакери вчиняли кібератаки на критично важливу інфраструктуру США.

Акулов, Гаврилов та Тюков є офіцерами ФСБ, які вступили у змову з метою отримання несанкціонованого постійного доступу до сотень американських та міжнародних енергокомпаній. Це дозволило російському уряду шкодити цим обʼєктам. Він та його поплічники завдавали шкоди більш ніж 380 енергетичним фірмам у 135 країнах. Мова йде про нафтогазові компанії, атомні електростанції, компанії з відновлювальної енергетики та провідних технологій.

Всі троє є членами підрозділу ФСБ, відомого як "Центр 16". Вони працюють в опергрупі під назвою в/ч 71330, також відомій як "Стрекоза", "Енергійний ведмідь" і "Єті, що крадеться".

Звинувачуються владою США у вторгненні в компʼютери, шахрайстві з використанням електронних засобів звʼязку та крадіжці даних.

Передавати дані про них можна через бразуер Tor.

Для Акулова: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Для Гаврилова: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Для Тюкова: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Гладких не є фсбівцем. Це російських хакер, який в змові з іншими встановив на компʼютерні системи США шкідливе ПЗ, призначене для припинення роботи систем фізичної безпеки.

З серпня 2014 по липень 2018 намагався вчиняти компʼютерні вторгнення, спрямовані на енергетичні обʼєкти та нафтопереробні заводи в США та інших країнах.

Працював на Державний науково-дослідний центр Російської Федерації ЦНДІ хімії та механіки ФГУП.

Звинувачується в змові з метою шкоди енергетичному обʼєкту, спробі завдання такої шкоди, змові з метою доступу до захищених компʼютерів.

Про нього можна повідомити тут: he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Оголошення винагороди за хакерів для Держдепу є поширеною практикою.