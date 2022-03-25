Російські найманці з ПВК відмовляються їхати в Україну, бо їм не платять обіцяні кошти, – ГУР

У військових РФ почалися проблеми з фінансуванням. Грошей не вистачає і на кадрові війська, і на найманців приватних військових компаній.

Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони.

"Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо", – стверджують розвідники.

Після виплати "відряджувальних" за війну проти України в лютому військовим в окупованому Криму кошти у військових частинах витрачені повністю. Грошей на виплати за березень нема взагалі.

"Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських «ПВК». Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних «соціальних гарантій»", – додали в ГУР.

Нагадаємо, через високі втрати особового складу Росія планувала залучити бійців ПВК та найманців із інших країн, зокрема Сирії. Про ці плани було відомо Генштабу ЗСУ.