На Дніпропетровщині росіяни атакували житлові будинки і заклади освіти

Під ударами опинилася Нікопольщина.

Російські окупанти упродовж дня здійснили обстріли по .нікопольському району Дніпропетровщини. Унаслідок терору РФ пошкоджені будинки.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Протягом дня росіяни продовжували тероризувати Нікопольщину. Важку артилерію та FPV-дрони скеровували на райцентр, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 3 багатоповерхівки, 5 приватних осель, будівля, що не експлуатується. Понівечені заклади спорту та освіти. Зачепило 2 заправки, авто, господарські споруди, лінію електропередач.

Загорівся гараж, ще один пошкоджено.