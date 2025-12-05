ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
На Дніпропетровщині росіяни атакували житлові будинки і заклади освіти

Під ударами опинилася Нікопольщина.

На Дніпропетровщині росіяни атакували житлові будинки і заклади освіти
наслідки російських обстрілів
Фото: Владислав Гайваненко

Російські окупанти упродовж дня здійснили обстріли по .нікопольському району Дніпропетровщини. Унаслідок терору РФ пошкоджені будинки.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Протягом дня росіяни продовжували тероризувати Нікопольщину. Важку артилерію та FPV-дрони скеровували на райцентр, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 3 багатоповерхівки, 5 приватних осель, будівля, що не експлуатується. Понівечені заклади спорту та освіти. Зачепило 2 заправки, авто, господарські споруди, лінію електропередач. 

Загорівся гараж, ще один пошкоджено.  
