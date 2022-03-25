Українські біженці з дітьми отримають у Польщі фінансову допомогу

Українці, які від 24 лютого разом з дітьми приїхали у Польщу, зможуть отримати фінансову допомогу від держави.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій.

"Сім’я 500+" – державна програма підтримки сімей з дітьми. Українці, які мають дітей, отримуватимуть щомісячну допомогу в розмірі 500 польських злотих на кожну дитину", - йдеться в повідомленні ЦСК.

Для того, щоб почати отримувати допомогу, треба заповнити форму на Платформі електронних послуг, PUE ZUS.

Для подання заяви необхідно мати номер PESEL, банківський рахунок і польський номер телефону.

Нагадаємо, у Варшаві можуть віддати під українську школу комплекс, де за часів СРСР жили радянські чиновники і шпигуни.

21 березня з українськими біженцями в Польщі зустрівся президент Швейцарії.