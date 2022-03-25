Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
ГоловнаСвіт

Польща, Чехія та Словенія розробили план порятунку України, – Моравецький

«Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, ми не маємо вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами», – наголосив польський прем'єр.

Польща, Чехія та Словенія розробили план порятунку України, – Моравецький
Фото: EPA/UPG

Уряди Польщі, Чехії та Словенії спільно розробили план з десяти пунктів, втілення яких, на думку лідерів трьох країн, мало б припинити війну Росії проти України.

Про це написав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у статті для видання Politico

План передбачає:
– Відключення всіх російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, щоб російська економіка не адаптувалася до нових умов.
– Запровадження єдиної політики прихистку для російських солдатів, які відмовляються виконувати накази Кремля.
– Повну заборону російської пропаганди в Європі.
– Закриття портів для російських кораблів.
– Запровадження блокади руху автомобільного транспорту як в Росію, так і з Росії.
– Запровадження санкцій не лише проти олігархів, але й проти всього російського бізнесу.
– Зупинку видачі віз всім громадянам Росії, щоб російський народ зрозумів, що несе відповідальність за війну проти України, та відвернувся від Путіна.
– Запровадження санкцій проти всіх членів партії «Єдина Росія».
– Заборону на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях.
– Виключення Росії з усіх міжнародних організацій.

«Якщо це не зупинить війну, треба йти далі. У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, ми не маємо вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами», – наголосив Моравецький.

Нагадаємо, 19 березня Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією

Напередодні Матеуш Моравецький оголосив, що Варшава буде займатися дерусифікацією польської та європейської економіки

15 березня очільники урядів Польщі Матеуш Моравецький і віцепремʼєр Ярослав Качинський, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша відвідали Київ. Вони зустрілися з українським премʼєром Денисом Шмигалем і провели переговори з президентом Зеленським. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також