Польща, Чехія та Словенія розробили план порятунку України, – Моравецький

«Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, ми не маємо вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами», – наголосив польський прем'єр.

Уряди Польщі, Чехії та Словенії спільно розробили план з десяти пунктів, втілення яких, на думку лідерів трьох країн, мало б припинити війну Росії проти України.

Про це написав прем’єр Польщі Матеуш Моравецький у статті для видання Politico.

План передбачає:

– Відключення всіх російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, щоб російська економіка не адаптувалася до нових умов.

– Запровадження єдиної політики прихистку для російських солдатів, які відмовляються виконувати накази Кремля.

– Повну заборону російської пропаганди в Європі.

– Закриття портів для російських кораблів.

– Запровадження блокади руху автомобільного транспорту як в Росію, так і з Росії.

– Запровадження санкцій не лише проти олігархів, але й проти всього російського бізнесу.

– Зупинку видачі віз всім громадянам Росії, щоб російський народ зрозумів, що несе відповідальність за війну проти України, та відвернувся від Путіна.

– Запровадження санкцій проти всіх членів партії «Єдина Росія».

– Заборону на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях.

– Виключення Росії з усіх міжнародних організацій.

«Якщо це не зупинить війну, треба йти далі. У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, ми не маємо вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами», – наголосив Моравецький.

Нагадаємо, 19 березня Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.

Напередодні Матеуш Моравецький оголосив, що Варшава буде займатися дерусифікацією польської та європейської економіки.

15 березня очільники урядів Польщі Матеуш Моравецький і віцепремʼєр Ярослав Качинський, Чехії Петр Фіала та Словенії Янез Янша відвідали Київ. Вони зустрілися з українським премʼєром Денисом Шмигалем і провели переговори з президентом Зеленським.