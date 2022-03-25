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Російські війська знищують в Україні у середньому дві культові споруди кожного дня війни

З 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення у восьми областях.

З початку війни від атак російських військ уже постраждали щонайменше 59 культових споруд у восьми областях. Кожного дня ворог руйнує в середньому по дві споруди духовного значення. Переважна більшість із них – православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій.

Про це повідомили в Державній службі з етнополітики та свободи совісті.

"З 24 лютого постраждали вже щонайменше 59 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше восьми областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській і Чернігівській", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підготували інтерактивну карту, яка дає змогу бачити всі постраждалі об'єкти. 

24 березня внаслідок обстрілу в місті Сєвєродонецьку постраждав храм на честь ікони Божої Матері “Усіх скорботних Радість”, розташований на території лікарняного містечка в Сєвєродонецьку. Постраждала вівтарна частина храму, вибито одне вікно у вівтарній апсиді й обвалилась частина стелі.

Фото: dess.gov.ua

23 березня внаслідок військових дій у місті Рубіжне від обстрілів постраждала парафія на честь блаженної Матрони Московської – пристосоване приміщення для богослужінь і новозбудований храм.

Фото: dess.gov.ua

21 березня атакою окупантів пошкоджено храм Святителя Миколи Чудотворця в Авдіївці.

Фото: dess.gov.ua

Обстрілами в Маріуполі зруйнована церква Христа Спасителя Євангельських християн-баптистів.

Фото: dess.gov.ua

Уранці 20 березня із тридцять мінометних снарядів влучили у приміщення Ірпінської біблійної семінарії. Також під дах залетів заряд вибухової речовини.

Фото: dess.gov.ua

19 березня внаслідок нічних обстрілів з боку російських окупантів постраждав Ісламський культурний центр "Бісмілля" міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Фото: dess.gov.ua

15 березня уранці ракета влучила прямо в будівлю єшиви Харківської єврейської громади на вул. Чоботарській, 17. Будівля є другою синагогою, яка використовується для школи хлопчиків та гуртожитку.

Фото: dess.gov.ua

15 березня в Маріуполі росіяни знищили будівлю управління Донецької єпархії Православної церкви України.

Фото: dess.gov.ua

13 березня внаслідок бойових дій спалахнув храм Святителя Феодосія Чернігівського на цвинтарі "Яцеве" в Чернігові.

Фото: dess.gov.ua

12 березня російська армія обстріляла мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани в Маріуполі, де переховувалося майже 90 людей. Фото ушкоджень наразі немає.

12 березня під час бомбування міста Святогірськ (Донецька область), у якому проживають виключно мирні жителі, було частково зруйновано Святогірську лавру. 

Фото: dess.gov.ua

10 березня в результаті обстрілу окупантів зруйновано храм на честь пророка Іллі та апостола Андрія Первозванного в селі Мостище Фастівського району Київської області. 

Фото: dess.gov.ua

8 березня від обстрілу значно постраждав храм на честь святителя Тихона у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

Фото: dess.gov.ua

У результаті обстрілу 7 березня постраждали будівлі Єлецького Успенського монастиря в Чернігові, заснованого в 1069 році.

Фото: dess.gov.ua

7 березня в селі Заворичі Броварського району Київської області в результаті обстрілів згоріла Георгіївська церква, збудована в 1873 році.

Фото: dess.gov.ua

7 березня через бойові дії знищено 160-річний дерев’яний храм Пресвятої Богородиці у селі В’язівка Житомирської області.

Фото: dess.gov.ua

5 березня внаслідок обстрілу постраждав храм Вознесіння Господнього у селі Бобрик Київської області.

Фото: dess.gov.ua

Держетнополітики просить надсилати інформацію, зокрема фотографії, про пошкодження культових споруд та інші наслідки вторгнення РФ в Україну для релігійних спільнот на religion@dess.gov.ua. 

Контактний номер: +380 97 705 38 57.

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