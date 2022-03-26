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У захопленій частині Маріуполя окупанти роздають картки невизнаного мобільного оператора “Фенікс”

Росія намагається "інтегрувати" населення окупованих територій до ОРДЛО, ізолювавши від світу.

У захопленій частині Маріуполя окупанти роздають картки невизнаного мобільного оператора “Фенікс”

У захопленій окупантами частині Маріуполя в приміщенні “Метро” відкрили штаб “Единой россии” і безкоштовно роздають картки невизнаного мобільного оператора “Фенікс”.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Так, “Фенікс” – це мобільний оператор тимчасово окупованих територій Донецької області. “Лугаком” – оператор ТОТ Луганської області.

“Своє обладнання “Фенікс” та “Лугаком” змонтували на захоплених вежах українських операторів. Сім-картки операторів прив’язують до паспортних даних власника”, – йдеться у повідомленні.

“Фенікс” та “Лугаком” – невизнані оператори. Жодна країна, навіть Росія, з ними не укладала договір про роумінг.

“У такий спосіб рф намагається "інтегрувати" населення окупованих територій до ОРДЛО, ізолювавши від світу”, – зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, у західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем російських окупантів, почалися зачистки

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