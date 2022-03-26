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Лідер "Бумбоксу" зазнав поранення внаслідок мінометного обстрілу Києва

Андрій Хливнюк став до лав тероборони столиці з початку війни.

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку війни став у лави територіальної оборони Києва, потрапив під мінометний обстріл і зазнав поранення. Це сталося в суботу, 26 березня.

Про це 42-річний музикант розповів у сторіз в інстаграмі. Хливнюк зазначив, що тепер він "трьохсотий".

Фото: instagram.com/andriihorolski

"Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", – додав він.

На місці обстрілу музикантові надали першу медичну допомогу – наклали пов'язку на рану на обличчі.

"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", – розповів Андрій Хливнюк.

Фото: instagram.com/andriihorolski

Фото: instagram.com/andriihorolski

Андрій Хливнюк записався до підрозділу територіальної оборони "Софія" в один з перших днів війни.

"Я пишаюся бути частиною добровольців, які підсилюють патрульну поліцію міста Київ, – розповідав музикант у рамках проєкту Ukrainian Witness ("Український свідок"). – Ми також займаємося охороною правопорядку, забезпечуємо гуманітарною допомогою громадян. Бо в столиці ще залишилося багато людей, які перебувають у бомбосховищах. Вони потребують уваги: продуктів, медикаментів та навіть евакуації в тих місцях, де точаться найгарячіші бої. Це постійна і постійна робота. Підрозділ спить по черзі по годинах".

Також Андрій наголосив на тому, що "вся країна зараз працює як одне ціле".

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