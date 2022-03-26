Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку війни став у лави територіальної оборони Києва, потрапив під мінометний обстріл і зазнав поранення. Це сталося в суботу, 26 березня.
Про це 42-річний музикант розповів у сторіз в інстаграмі. Хливнюк зазначив, що тепер він "трьохсотий".
"Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти", – додав він.
На місці обстрілу музикантові надали першу медичну допомогу – наклали пов'язку на рану на обличчі.
"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", – розповів Андрій Хливнюк.
Андрій Хливнюк записався до підрозділу територіальної оборони "Софія" в один з перших днів війни.
"Я пишаюся бути частиною добровольців, які підсилюють патрульну поліцію міста Київ, – розповідав музикант у рамках проєкту Ukrainian Witness ("Український свідок"). – Ми також займаємося охороною правопорядку, забезпечуємо гуманітарною допомогою громадян. Бо в столиці ще залишилося багато людей, які перебувають у бомбосховищах. Вони потребують уваги: продуктів, медикаментів та навіть евакуації в тих місцях, де точаться найгарячіші бої. Це постійна і постійна робота. Підрозділ спить по черзі по годинах".
Також Андрій наголосив на тому, що "вся країна зараз працює як одне ціле".