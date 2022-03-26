У Києві з понеділка відновлюють роботу ЦНАПи

У Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг.

Про це повідомили у КМДА.

ЦНАПи працюватимуть із 10:00 до 16:00 та видаватимуть готові документи й надаватимуть консультації із загальних питань.

Інформацію щодо роботи ЦНАПів, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через центри надання адміністративних послуг міста Києва, можна отримати телефонами: 044 202 60 38; 044 202 60 39..