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Ніч проти суботи в Києві минула спокійно, – КМДА

Містянам надають усі комунальні послуги.

Ніч проти суботи в Києві минула спокійно, – КМДА
Фото: EPA/UPG

Ніч проти 26 березня у Києві минула спокійно. Про це повідомили в КМДА.

Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надають усі комунальні послуги.

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“У столиці працює комунальний транспорт. Для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва працюватимуть сьогодні Північний і Дарницькі мости”, – йдеться в повідомленні.

Працюють продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, мініярмарки та столичні ринки.

Нагадаємо, вчора в Києві спостерігали задимлення через пожежі, спричинені обстрілами окупантів у передмісті.

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