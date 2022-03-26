Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Збройні сили взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала українських полонених у 2014 році
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
На Полтавщині поліція вилучила в жителів 11 танків, а також кулемети, гвинтівки, гранати і кілька тисяч патронів
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Вранці ворожі війська завдали удару по Житомиру (оновлено)
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Німеччина передала Україні 1500 зенітно-ракетних комплексів "Стріла" та 100 кулеметів MG3
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ЗСУ повідомили про утворення локальної "Чорнобаївки" на Сумщині
ГоловнаНовини -

Завтра Україна перейде на літній час

Стрілки годинника переводять на одну годину вперед о 03:00.

Завтра Україна перейде на літній час
Фото: glavcom.ua

У ніч на неділю 27 березня Україна о 03:00 перейде на літній час.

Тобто потрібно буде перевести годинники на одну годину вперед.

Зазначимо, на літній час Україна переходить відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13 травня 1996 року.

Постанова встановлює, що час щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад.

Зміна часу відбувається в більшості країн Європи. Водночас дискусії про відмову від переведення стрілок годинників тривають як у ЄС, так і в Україні.

Нагадаємо, у березні 2021-го у Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час. Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також