Завтра Україна перейде на літній час

У ніч на неділю 27 березня Україна о 03:00 перейде на літній час.

Тобто потрібно буде перевести годинники на одну годину вперед.

Зазначимо, на літній час Україна переходить відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13 травня 1996 року.

Постанова встановлює, що час щорічно переводять в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на одну годину назад.

Зміна часу відбувається в більшості країн Європи. Водночас дискусії про відмову від переведення стрілок годинників тривають як у ЄС, так і в Україні.

Нагадаємо, у березні 2021-го у Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час. Документ пропонував встановити київський час незалежно від сезону – час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2 (зимовий час).