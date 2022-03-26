Від початку війни окупанти вбили в Україні 136 дітей

Від початку війни військові Російської Федерації вбили в Україні 136 дітей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Найбільше дітей постраждало в Київській – 64, Харківській – 44, Донецькій – 50, Чернігівській – 38, Миколаївській – 28, Луганській – 25, Запорізькій – 17, Херсонській – 20, столиці – 16, Житомирській – 15 і Сумській областях – 14.

25 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення.

24 березня 2022 року 13-річна дівчинка із селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.

23 березня 2022 року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів родина з 11-річним хлопчиком отримала тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській і місті Києві. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

“Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій і на тимчасово окупованих територіях”, – зазначили у прокуратурі.