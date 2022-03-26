За добу окупанти втратили 3 літаки, 3 дрони, гелікоптер, 5 крилатих ракет, 8 танків, 170 одиниць особового складу, - Генштаб

У РФ є проблема з комплектацією війська якісним персоналом і робочою технікою.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію про російського вторгнення станом на 06:00 26.03.2022.

За даними Генштабу, через брак кваліфікованих кадрів війська РФ поповнюють підрозділи, що зазнали суттєвих втрат, особовим складом з низькими моральними якостями та особами, схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем. Проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка в РФ розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною.

До того ж проглядається тенденція до різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій і втрати протягом війни в найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом.

Крім того, техніка, що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання.

Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя.

Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації, порушення системи державного та військового управління.

Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій і досягнення кінцевої мети війни.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Так, угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів.

На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БпЛА ворога.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БпЛА, вертоліт і 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

Нагадаємо, за попереднім повідомленням Генштабу, ворог перемістив до кордону з Україною додаткові артилерійські підрозділи.