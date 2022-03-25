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ООН за супутниковими знімками підтвердила масові поховання у Маріуполі

В одній із таких "братських могил" поховано не менше 200 осіб.

ООН за супутниковими знімками підтвердила масові поховання у Маріуполі
Матильда Богнер
Фото: spring96.org

Організація Об’єднаних Націй отримує дані, що підтверджують існування масових поховань у Маріуполі. Таку заяву сьогодні зробила голова моніторингової місії ООН з прав людини Матильда Богнер, повідомляє CNN.

Богнер повідомила, що принаймні про одне з масових поховань стало відомо завдяки супутниковим знімкам. За підрахунками, кількість загиблих у згаданій могилі сягає 200 осіб.

"Не встановлено, що всі поховані - це жертви бойових дій серед мирного населення, оскільки коли ми документуємо жертв серед цивільних, ми не враховуємо загиблих військових, і ми не враховуємо осіб, які померли від інших причин, крім безпосередньо внаслідок бойових дій", - зауважила Богнер.

Богнер зазначила, що рівень смертності зріс через відсутність доступу до базових потреб - їжі, води, тепла.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Драматичному театру Маріуполя 16 березня загинули близько 300 осіб. Ця інформація ще буде уточнюватися, оскільки розбирання завалів триває.

Російські загарбники продовжують обстрілювати Маріуполь та блокують гуманітарні коридори для евакуації мирного населення, натомість мешканців вивозять до фільтраційних таборів у росії.

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