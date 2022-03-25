Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
ГоловнаСуспільствоВійна

За місяць війни з Росії на гарячу лінію допомоги Київщині звернулися більше 25 тисяч разів

Більше 60% запитів - потреба в евакуації.

За місяць війни з Росії на гарячу лінію допомоги Київщині звернулися більше 25 тисяч разів
Фото: Макс Требухов

На гарячу лінію допомоги Київщині за місяць війни з Росією звернулося більше 25 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Фото: Київська ОВА

Більшість дзвінків прийнято з Бучанського, Вишгородського та Броварського районів. Більше 60% запитів повʼязані з потребою в евакуації населення. На другому та третьому місці по кількості запитів - потреба в їжі та пошуку людей.

Також кол-центр прийняв запити на забезпечення медичною допомогою та засобами першої необхідності. 

Центр працює цілодобово без перерв та вихідних за номером +380443630734

Нагадаємо, що у Київській області в селі Калинівка (Фастівський район) учора близько 20:00 у нафтобазу влучили ворожі боєприпаси. Унаслідок цього почалася пожежа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також