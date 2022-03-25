Російський корабель обстріляв село під Одесою, а згодом оголосив "гарантії безпеки" для проходу суден

На думку українських військових моряків, н амагання подати себе із гуманної сторони лише є маніпуляцією.

Близько 7:15-7:30 сьогодні, 25 березня, російський військовий корабель обстріляв село Санжійка під Одесою. Через три години генерал із цього російського корабля заявив про створення гуманітарного коридору для безпечного виходу іноземних кораблів з українських портів.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Це той генерал, який дає накази про килимові бомбардування Маріуполя та інших міст України, за його наказами обстрілюють автомобілі мирних громадян, які намагаються гуманітарними коридорами вирватися з оточеного міста. А зараз він заявляє про подібний коридор для цивільних суден, при чому жоден з російських адміралів його слова не підтвердив!", – наголосили у ВМС ЗСУ.

На думку українських військових моряків, н амагання подати себе із гуманної сторони лише є маніпуляцією.

"Якщо Росія дійсно має намір надавати гуманітарні місії, вона повинна спершу припинити руйнування узгоджених гуманітарних коридорів, припинити бойові дії та вивести свої війська з України та кораблі з виключно морської економічної зони України", – заявили в українських ВМС.

З перших днів вторгнення РФ оголосила зоною бойових дій північно-західну частину Чорного моря та в порушення норм безпеки цивільного судноплавства і міжнародного гуманітарного права почала обстріли іноземних цивільних суден. Унаслідок ракетних ударів окупанти потопили суховантажне судно під прапором Панами Helt, було уражено танкер під прапором Молдови Millennial Spirit, а у північній частині Чорного моря на якірній стоянці потрапили під обстріли та зазнали значних ушкоджень два балкери Namura Queen та Lord Nelson, прапор Панами.

Також російськими військовими піратами також було захоплено у полон судно Морської пошуково-рятувальної служби Sapfir, що виконувало гуманітарну місію.