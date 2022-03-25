Ексмер Ізюма, двоє чинних депутатів і колишній поліцейський перейшли на бік окупантів

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, в якому як державні зрадники фігурують колишній міський голова Ізюма Харківської області Олександр Божков, двоє чинних депутатів міськради та експоліцейський. Вони перейшли на біг ворога та почали допомагати окупаційним військам.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Вони "зливають" інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей", – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що зрадники активно займаються дезінформацією місцевого населення і тиражують фейки про те, що начебто українська влада здала окупантам Київ, Харків та Ізюм. Колаборанти також закликають місцевих мешканців до співпраці із загарбниками.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Раніше сьогодні міський голова Ізюма Валерій Марченко заявив, що депутат міськради від ОПЗЖ Анатолій Фомічевський та депутат Юрій Козлов від "Блоку Світличної "Разом!" із колишнім працівником міліції Владиславом Соколовим та ексмером від "Партії Регіонів" Олександром Божковим розпочали співпрацю з російськими окупантами.

"Зрадники збирають персональні дані людей, що залишилися в місті, під виглядом видачі гуманітарної допомоги", – сказав чинний міський голова.

Марченко закликав представників правоохоронних органів розпочати розслідування про скоєння організованою групою осіб у Ізюмі злочину, передбаченого ст. 111−1 Кримінального кодексу України (держзрада).