Зеленський – італійцям: Тисніть на агресора, посилюйте санкцій на адресу тих, хто пропагує цю війну

Через місяць після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна добре розуміє, хто у світі наш справжній друг і партнер, хто – реальний союзник, а хто, на жаль, посів місце глядача і спостерігача у цьому антилюдському театрі війни.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Наше прагнення стати рівноправним членом європейської спільноти залишається незмінним. І я вдячний прем’єр-міністрові Драгі за чітку позицію і бажання бачити Україну рівноправним членом ЄС. Адже сьогодні саме Україна відстоює у кривавій боротьбі всі європейські цінності і свободи, бо це є і нашими цінностями і свободами. Хіба це не є переконливим свідченням того, що Україна – давно вже європейська країна? Але ми сплачуємо за це надто велику ціну – це життя наших людей", – сказав глава Української держави.

Володимир Зеленський нагадав, що позавчора він звертався до парламенту Італії та всього італійського народу. Він наголосив, що у скрутні моменти ми завжди допомагали один одному. Під час епідемії ковіду українські лікарі і гуманітарні вантажі одні з перших поїхали до Італії, а під час повені Україна отримала і відчула допомогу італійців.

"Ваша всебічна допомога потрібна нам і зараз, бо Україна переживає один з найскладніших етапів своєї історії. Тисніть на агресора, посилюйте санкцій на адресу тих росіян, хто розв’язав і пропагує цю війну, відмовляйтеся від російських товарів, відкликайте з російського ринку свої компанії. Росія має відчути на собі наслідки своєї злочинної діяльності – на своїй економіці, спустілих полицях у крамницях, в арештованих яхтах і особняках, у неможливості подорожувати вашою прекрасною мальовничою країною", – звернувся до італійців президент України.

"Ми віримо, що увесь цивілізований світ зрештою об єднається з нами і разом ми зупинимо цю війну. Бо війна не в Україні, війна в Європі. Я часто говорю це всім світовим лідерам: Україна наразі – це форпост цієї війни, який стримує агресора. Але Путін не зупиниться на цьому і піде далі, це треба розуміти всім європейцям, всім лідерам Європи і світу", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив: безкарність злочинної діяльності породжує ілюзію того, що хтось може змінити світовий порядок, що правом сили можна попрати силу права. "Ми всі добре знаємо історію і пам’ятаємо Другу світову війну, і з чого вона починалася", – додав глава української держави.