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Закарпатська ОВА придбала 12 броньованих мікроавтобусів для евакуації людей в умовах ведення бойових дій

Для придбання автобусів бізнес виділив близько 12 млн грн.

Закарпатська ОВА придбала 12 броньованих мікроавтобусів для евакуації людей в умовах ведення бойових дій

Завдяки роботі обласної військової адміністрації та окремим підприємцям Закарпаття у короткий термін придбано 12 броньованих мікроавтобусів для проведення особливо важливих операцій. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Сьогодні наша область виконує завдання, які виходять далеко за межі краю та допомагають зберегти життя тисяч людей на лінії зіткнення», - сказав він.

Мова йде про евакуацію громадян в умовах ведення активних бойових дій та інші важливі місії.

«Враховуючи, що колони постійно обстрілюють, існує реальна загроза життю наших громадян, тож Закарпаття не стоїть осторонь. Ми допомагаємо захистити людей, використовуючи всі можливості», - зазначив Микита

Загалом для придбання автобусів бізнес виділив близько 12 млн грн. Транспорт вже прямує для виконання завдань за призначенням.

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