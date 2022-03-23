"Не думаю, що це гарна ідея", – ​член комітету нацбезпеки про введення миротворців

Веніславський вважає, що головна місія миротворців – забезпечення гуманітарних коридорів, а не перебування на лінії розмежування.

Введення миротворців може бути реалістичним для гуманітарних конвоїв, виведення населення з тих пунктів, де їм загрожує небезпека.

Про це в ефірі заявив народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член Комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України Федір Веніславський, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Миротворці, вони, як правило, як свідчить історія збройних конфліктів і воєн, можуть лише тимчасово заморозити конфлікт або на тривалий час заморозити статус-кво", – заявив він.

Зі слів Веніславського, для України важливо, щоб миротворці забезпечували саме гуманітарні коридори, а не перебували на якійсь лінії розмежування між українськими (військами) та військами окупанта.

"Я не думаю, що це гарна ідея. А з точки зору гумконвоїв, гуманітарних питань, виведення населення з тих пунктів, де їм загрожує небезпека, я думаю, що це може бути реалістично. Але давайте дочекаємося не лише політичних заяв, а конкретних юридичних рішень щодо цих заходів, що допоможуть Україні забезпечити врятування життя громадян", – додав народний депутат.

Нагадаємо, віцепрем'єр уряду Польщі та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва заявив, що Україні потрібна "миротворча місія НАТО ширшої міжнародної коаліції".

В уряді Данії заявили, що готові відправити своїх військових до України в рамках миротворчої місії.