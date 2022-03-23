Україна не очікує від саміту НАТО надзвичайних рішень, - Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба не очікує проривів на саміті НАТО 24 березня. Про це Кулеба сказав в ефірі національного телемарафону.

Разом із тим Україна не знімає з порядку денного питання про закриття неба від російських літаків та ракет.

"На жаль, не очікую проривів, тому що об’єктивно оцінюю ситуацію всередині Альянсу і його готовність до якихось жорстких, радикальних дій. Але потрібно працювати", - сказав Кулеба.

Говорячи про закриття неба, міністр зауважив, що Україна й надалі наполягатиме на участі альянсу: "Скільки б не казали в НАТО про те, що наразі це неможливо, але це потрібно робити, і ми будемо надалі пробивати цю історію, тому що це шлях зберегти життя українців, зберегти наші міста від руйнування".

Разом з тим, української делегації на зустрічі 24 березня не буде, хоча раніше повідомлялося, що Україну представлятиме міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, у четвер, 24 березня, у Брюселі відбудеться екстренний саміт НАТО з питань російського вторгнення в Україну. Очікується, що