НАТО скликає екстрений саміт через ситуацію в Україні, його відвідає Байден

Зустріч заплановано на 24 березня у Брюсселі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає екстрений саміт Північно-Атлантичного альянсу. Саміт щодо України відбудеться у Брюсселі 24 березня.

"Я скликав позачерговий саміт 24 березня e штаб-квартирі НАТО. Ми розглянемо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування й оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа повинні продовжувати стояти пліч-о-пліч", – написав він у твіттері.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 15, 2022

Саміт НАТО у Брюсселі наступного тижня відвідає президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомили у постійному представництві США при НАТО.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Байден обговорить на саміті НАТО стримування Росії.

Раніше стало відомо, що Україну запросили взяти участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Вона відбудеться вже завтра, 16 березня.

У зустрічі візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков, а також його колеги з Грузії, Фінляндії, Швеції та ЄС.