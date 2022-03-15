У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
У Маріуполі українські захисники “косять” російських морпіхів, – прикордонники
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
ГоловнаПолітика

НАТО скликає екстрений саміт через ситуацію в Україні, його відвідає Байден

Зустріч заплановано на 24 березня у Брюсселі.

НАТО скликає екстрений саміт через ситуацію в Україні, його відвідає Байден
Фото: Михайло Марків

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає екстрений саміт Північно-Атлантичного альянсу. Саміт щодо України відбудеться у Брюсселі 24 березня. 

"Я скликав позачерговий саміт 24 березня e штаб-квартирі НАТО. Ми розглянемо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування й оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа повинні продовжувати стояти пліч-о-пліч", – написав він у твіттері.

Саміт НАТО у Брюсселі наступного тижня відвідає президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомили у постійному представництві США при НАТО.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Байден обговорить на саміті НАТО стримування Росії.

Раніше стало відомо, що Україну запросили взяти участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Вона відбудеться вже завтра, 16 березня.

У зустрічі візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков, а також його колеги з Грузії, Фінляндії, Швеції та ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також