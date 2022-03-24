У Києві правоохоронці повідомили місцевому мешканцю про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Національної поліції України.

До правоохоронців Дніпровського управління поліції Києва надійшла оперативна інформація щодо чоловіка, який ймовірно є прихильником “руського міру”. Спільно з працівниками Служби безпеки України поліцейські провели санкціонований обшук у квартирі місцевого мешканця.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік через соціальні мережі розповсюджував матеріали з закликами про насильницьку зміну меж території України, а також підтримував та вітав злочинні дії держави-агресора. Крім цього, в ході огляду квартири поліцейські виявили та вилучили три гранати ВОГ-25П, корпус гранати РГД-5 та запал до ручної гранати УЗРГМ-2.

Власником боєприпасів та прихильником “руського міру” виявився 45-річний місцевий мешканець, уродженець Російської федерації, який має подвійне громадянство. Слідчо-оперативна група задокументувала злочин, а зловмисника правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання та поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наразі слідчі за погодженням з окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правопорушнику загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у київському метро затримали інформатора Росії, який назвався монахом столичного храму.